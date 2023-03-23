تجديد حبس 3 متهمين بحيازة 6 كيلوجرامات من مخدر الحشيش بالقاهرة

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 3 أشخاص بالمرج بالقاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما قام رجال الشرطة بضبطهم وبحوزتهم 6 كيلوجرامات من مخدر الحشيش.

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما تمكن رجال الشرطة من ضبط 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وذلك حال تواجدهم بدائرة القسم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلوجرامات، كما ضبط بحوزتهم 1000 قرص مخدر، 3 هواتف محمولة، 2 سلاح أبيض، مبلغ مالي.

وعقب قيام رجال الشرطة بضبط المتهم وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة والمبالغ المالية من متحصلات البيع.

أما عن العقوبة القانونية، أوضح سمير عبدالعظيم المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بداية من 3 سنوات إلى المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34 على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.