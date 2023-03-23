حبس 5 أشخاص بتهمة إكراه مواطن على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة 4 أيام

قررت النيابة العامة حبس 5 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة خطف أحد الأشخاص، وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة، والتنازل على ملكية عقار تحت تهديد السلاح بمنطقة الزيتون بالقاهرة، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

ورد لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بلاغ من «أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم»، بقيام بعض الأشخاص «مجهولين» يستقلون سيارة «ميكروباص» باصطحاب والده من العقار سكنه، بدائرة القسم لجهة غير معلومة.

وحضر المجنى عليه للقسم «مصاب بكدمات وسحجات بالذراعين»، وقرر بتضرره من «إحدى السيدات- مقيمة دائرة قسم شرطة المطرية»، لقيامها بتحريض بعض الأشخاص «غير معلومين لديه» باستدراجه بأسلوب «انتحال صفة رجال شرطة» واقتياده إلى إحدى المناطق بالقليوبية، وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة، وبعض الإقرارات لا يعلم مضمونها، وعقب ذلك تركوه، لوجود خلافات بينه وبين الأخيرة على ملكية عقار، والصادر قرار تمكين لصالحه.

وعقب تقنين الاجراءات وجمع المعلومات، تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محام يكشف العقوبة

أما عن العقوبة القانونية، أوضح حازم محمد المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات في مصر، نص على عقوبات صارمة في جرائم الخطف وفق المواد القانونية من 285 حتى 291، إذ تضمنت أحكاما تتراوح من السجن سبع سنوات حتى المؤبد أو الإعدام، في حالات معينة.

وأضاف أن المادة 285 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، تنص على الحبس مدة لا تزيد عن عامين لكل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنه سبع سنوات كاملة، وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره.