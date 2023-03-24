مطار مرسى علم يستقبل 45 ألف سائح على متن 121 رحلة طيران من أوروبا

تستعد سلطات مطار مرسى علم الدولي لاستقبال حوالي 45 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية من المقرر وصولهم على متن 121 رحلة طيران قادمة من مطارات 11 دولة أوروبية على مدار الأسبوع المقبل بدءا من غدٍ السبت حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل رحلات طيران من 11 دولة أوروبية

كشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، استعدادات مطار مرسى علم لاستقبال 121‪ رحلة طيران قادمة من مطارات 11 دول أوروبية تقل آلاف السائحين بدءاً من غدٍ السبت وحتى نهاية الأسبوع المقبل وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية وأمنية و تفتيشية موسعة بصالات الوصول والاستقبال.

فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السياح

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى استعدادات الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسى علم لاستقبال ما يقرب من 45 ألف سائح من جنسيات مختلفة قادمين من مطارات أوروبا من بولندا والتشيك وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، والنمسا وسويسرا، والمجر، وليتوانيا ولوكسمبورج.

ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق مرسى علم

وأكد عثمان في تصريحات لـ«الوطن»، أن رحلات الطيران الوافدة إلى مرسى علم تشهد زيادة أسبوعية ووصلت إلى 121‪رحلة أسبوعية مقارنة بـ110 رحلات الأسبوع الماضي، لافتاً إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها منذ مطلع العام الجاري.