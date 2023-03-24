تجدد أمطار نوة العوة على الإسكندرية.. منعت الإفطار على الكورنيش (صور)

ضربت الأمطار المتوسطة مناطق متفرقة في مدينة الإسكندرية، منذ قليل مع غروب اليوم الجمعة، لتتجدد بذلك أمطار نوة العوة في ضرب المدينة الساحلية والتي من المتوقع استمرارها لمدة 3 أيام، الأمر الذي تبعه إعلان حالة الطوارئ من قبل شركة الصرف الصحي للتعامل مع أي طارئ.

وتجددت أمطار نوة العوة بطول كورنيش الإسكندرية من وسط المدينة إلى شرقها ما حد من فرص الإفطار على الكورنيش في ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

أمطار الإسكندرية اليوم

وقال اللواء مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن رجال الصرف الصحي قد رصدوا سقوط أمطار في نطاق شرق المدينة بالتحديد أحياء شرق والمنتزه أول والمنتزه ثان.

تحذير من شدة أمطار الإسكندرية ليلا

وأضاف نافع في بيان، أنه وفقا لما رصدته هيئة الأرصاد الجوية، فإن الوضع الآن يشهد تكاثرا للسحب المنخفضة والركامية يصاحبها سقوط أمطار متفرقة، والمتوقع أن تزيد كميات الأمطار مع تقدم ساعات النهار، وخاصة فترات الليل.

طوارئ في الإسكندرية بسبب نوة العوة

وأكد أنه تم رفع درجة الإستعداد بالشركة اعتبارا منذ صباح يوم الجمعة الموافق 24 مارس 2023 استعدادا لهطول الأمطار.