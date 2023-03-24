أمطار ورعد وبرق تضرب مطروح والمدن الساحلية من الإسكندرية حتى السلوم

سقطت أمطار غزيرة على مدينة مرسى مطروح منذ قليل في ثاني أيام شهر رمضان تصاحبها برق ورعد شديد في سماء المدينة الساحلية، وتمتد الأمطار إلى المدن الساحلية المجاورة بطول الساحل الشمالي الغربي في النجيلة وسيدي براني وحتى مدينة السلوم في أقصى غرب مصر وشرقا في مدن ومناطق رأس الحكمة والضبعة والعلمين وسيدي عبد الرحمن والعلمين الجديدة وحتى الإسكندرية.

أمطار مطروح من الإسكندرية للسلوم

وتأتي حالة الطقس اليوم غير مستقرة على الساحل الشمالي الغربي والصحراء الغربية طبقا لهيئه الأرصاد الجوية، وتشتد ظاهرة البرق والرعد في مطروح بشكل يغلب على الأمطار مع انتشار السحب الكثيفة في السماء المحملة بمياه الأمطار في ظل غياب الشمس تماما عن مطروح وانخفاض في معدلات درجات الحرارة على مختلف الأنحاء.

تحذيرات الأرصاد الجوية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار طقس مطروح الجمعة، من سقوط أمطار شديدة تتراوح ما بين 60% وحتى 70% على محافظة مطروح تزامنا مع نوة العوه، ومن المتوقع أن تستمر على مدار يومين حالة عدم الاستقرار من أمطار وانخفاض في درجات الحراره ونشاط في الرياح مع البرق والرعد.