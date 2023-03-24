مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 2.. مربوحة تراقب أحمد مكي

بدأت الحلقة 2 من مسلسل الكبير أوي7، بانتظار مربوحة للكبير وهي في أجمل صورها وتختبئ خلف الباب لتفاجئه ولكنها تصطدم بمكالمة من سناء الشقرا يتفق معها على موعد غرامي.

مربوحة تراقب الكبير أوي

يبدأ الشك يتسلل قلب مربوحة وتقرر مراقبة الكبير، وبعد دخول الكبير للنوم تدخل مربوحة غرفته وتحاول فتح تليفون الكبير، لمراقبته وبعد محاولات لفتح التليفون ولكنها تفشل، تذهب إلى جوني لمساعدتها وفتح تليفون الكبير ببصمة وجه جوني بسبب التشابه بينهما ولكنه يفشل وبالصدفة يمسك هجرس التليفون ويفتح معه بالفعل وتكتشف خيانة الكبير لها مع سناء الشقرا.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل الكبير أوي7 يعرضا يوميًا عقب أذان المغرب مباشرة خلال شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة 6:15 مساءً، ويُعاد المسلسل على قناة أون الساعة 12:30 صباحًا بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة الثانية في 2:00 مساء.