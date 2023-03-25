تفاعل كبير من قِبل جماهير وعشاق المسلسلات الرمضانية لاقته الحلقة الأولى من «الصفارة»؛ لذا باتت مواعيد عرض مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، محل اهتمام وبحث للكثيرين، مِمَن يحرصون على متابعة سير الأحداث طوال فترة عرض المسلسل، إذ إنّ عدم مشاهدة حلقة معينة أو جزء منها، قد يعوقهم عن فهم مشاهد متعددة في الحلقات التالية.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمین

تنقل شبكة قنوات «DMC» بالإضافة إلى منصة «Watch IT» مسلسل الصفارة؛ إذ ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، ما يعني انتهاء أحداثه مع انتهاء النصف الأول من شهر رمضان الكريم، ويعتبر البطولة المطلقة الأولى للفنان أحمد أمين، ونستكمل في السطور التالية توضيح مواعيد عرض مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، وهي كالتالي:

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل الصفارة

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 12092.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

ساعات البث: 24 ساعة.

مواعید عرض مسلسل الصفارة

يُعرض مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، يوميًا، على قناة «DMC»، في تمام 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:45 مساءً بتوقيت الإمارات.

أحداث وقصة مسلسل الصفارة

تدور أحداث مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين في إطار كوميدي، حول مرشد سياحي يُسمى «شفيق» يعثر على «صفارة» الملك توت عنخ آمون، يستخدمها في العودة إلى الماضي، ويشترك مع الفنان أحمد أمين، في هذا العمل عدد من الفنانين أبرزهم طه دسوقي وآية سماحة.