مسلسل سره الباتع الحلقة 2.. أحمد صلاح السعدني يمتنع عن الزواج لهذا السبب

تتوالى أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 2، التي تعرض الآن عبر شاشة قناة on، إذ يكشف العالم كليمان أحد علماء الحملة الفرنسية الذي يجسد شخصيته الفنان حسين فهمي في الخطاب المدفون تحت مقام السلطان حامد عن كم المجازر التي ارتكبتها الحملة، متسائلا هل كانت الحملة تهدف للحرية أم السيطرة والهيمنة فقط فوق جثث البشر.

وتطورت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 2 بحديث الفنان محمود قابيل عن أنه بعد بحث اكتشف بأن كليمان كان يرسل خطابات لصديق فى فرنسا وبعد رحيله وجدها أحفاده وقرروا نشرها فى كتاب تحت عنوان «سر سلطان مصر» وبالفعل جرى إعلان المذكرات، ونشر جزء بسيط منها جاء فيه بأن كليمان قرر أن يتحدث فى خطاباته لصديقه عن السلطان حامد الذي سيعرف من خلاله عن طبيعة الشعب المصري.

مسلسل سره الباتع الحلقة 2

وانتقلت أحداث مسلسل سره الباتع إلى فترة الحملة الفرنسية بظهور شيخ البلد سليم الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي، وكان يجلس معه عددا من أفراد القرية ومنهم حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد صلاح السعدني والحاج شهاب الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد عبد العزيز ومعهم صابر الذي يجسد شخصيته الفنان هشام الجخ وبدأ النقاش بينهم حول كيفية مواجهة الحملة الفرنسية وهل يستعينوا بالمماليك.

وفى هذه اللحظة يحضر أحد أعضاء المماليك للحديث مع شيخ البلد حول حاجتهم للاستعانة ببعض أفراد البلد للمشاركة فى الحرب ضد الحملة الفرنسية ولكن هنا يعترض حامد كيف يتم الاستعانة بفلاحين لم يروا السلاح من قبل.

وبعدها يبدأ الكشف عن خط أخر فى العمل وهو قصة حب حامد وصوفيا التي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع ولكن يرفض الشيخ سليم زواجهما، وهذا يتسبب في امتناع الثنائي صوفيا وحامد عن الزواج.