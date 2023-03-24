مسلسل سره الباتع الحلقة 3.. أحمد فهمي يبحث عن سر السلطان حامد

ينتظر الجمهور مساء اليوم الجمعة عرض أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 3، وذلك بعدما تصاعدت الأحداث في الحلقة الثانية التي عرضت، أمس، عبر شاشتي قناة on والحياة.

مسلسل سره الباتع بطولة

ويتوقع الجمهور أن تشهد أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 3 استمرار حامد الذي يجسد شخصية الفنان أحمد فهمي، في البحث عن سر مقام السلطان حامد الذي تم تسميته على اسمه وخاصة بعد عثوره على خطاب من ضمن خطابات العالم الفرنسي كليمان، الذي يجسد شخصيته الفنان حسين فهمي.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل سره الباتع

وسيتم عرض الحلقة الثالثة من مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة الحياة وترددها هو

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

وأيضا سيتم عرضها عبر شاشة قناة om وترددها هو..

التردد 11861

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي

مواعید عرض مسلسل سره الباتع

وتعرض الحلقة الثالثة عبر شاشة قناة on في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، أما شاشة قناة الحياة فتعرض المسلسل في تمام الساعة الثانية عشر صباحا.

أحداث وقصة مسلسل سره الباتع

وتدور فكرة مسلسل سره الباتع حول مقام السلطان حامد الذي قاوم الحملة الفرنسية وبني مقام تقديرا له ولكراماته في أكثر من بلدة.