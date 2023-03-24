مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 2.. مربوحة تكتشف حقيقة سناء الشقرا

بعد تسلل الشك في قلب مربوحة بخيانة الكبير لها، اضطرت إلى مراقبته لتمسك بشنطة سيارته دون علم الكبير ويتم سحلها على الأرض وتصاب بالعديد من الإصابات في وجهها، من أجل كشف حقيقة سناء الشقرا، وذلك ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 2.

مسلسل الكبير أوي 7.. مربوحة تكشف حقيقة سناء الشقرا

وخلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 2، بعد اعتقاد مربوحة أن الكبير يخونها تقتحم منزل نفادي لتكتشف أن سناء الشقرا هو اسم صاحب شركة سياحةالذي يحاول الكبير أوي حجز رحلة معه، لتغيير جو مع زوجته مربوحة، ورغم اكتشاف أن سناء رجل تصمم مربوحة أنه سيدة لكنه متنكر في زي رجل.

وبعد عودة الكبير ومربوحة المنزل ليقرر الكبير الانفصال عنها ويتدخل جوني للحل بينهم، وذلك بسبب سناء الشقرا ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 2.

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 7

وتدور أحداث مسلسل الكبير أوي 7 حول النازع الزوجي بين الكبير أوي وزوجتة مربوحة بعد فترة زواج طويلة ويعرض يوميًا المسلسل عقب أذان المغرب مباشرة خلال شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة 6:15 مساءً، ويُعاد في الساعة 12:30 صباحًا بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة الثانية في 2:00 مساء.