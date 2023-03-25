كشفت دار الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم السبت 25-3-2023، إذ أن اليوم هو الثالث في شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في الأردن اليوم السبت 25-3-2023

عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم السبت 25-3-2023، تقام صلاة الفجر الساعة 5:16 صباحا، والشروق 6:32 صباحا، وصلاة الظهر 12:43 مساء، وصلاة العصر 4:11 مساء، وصلاة المغرب 6:54 مساء، وصلاة العشاء 8:10 مساء.

موعد أذان الفجر في الأردن اليوم السبت 25-3-2023

ذكرت الإفتاء، أن مواقيت الصلاة في الأردن اليوم السبت 25-3-2023 ستختلف يوميا، إما أن تقل أو تزداد دقيقة أو دقيقتين، كمثال موعد أذان الفجر في الأردن اليوم السبت 25-3-2023، سيبدأ في الساعة 5:16 صباحا، ومن الممكن أن يقل يوميا بنسبة دقيقة إلى دقيقتين، حيث سيصل في نهاية شهر مارس إلى الساعة 5:05.

موعد أذان الظهر في الأردن اليوم السبت 25-3-2023

وموعد أذان الظهر في الأردن اليوم السبت 25-3-2023 في تمام الساعة 12:43 مساء ليقل تدريجيا بنسبة قليلة حتى نهاية شهر مارس إلى الساعة 12:40.

موعد أذان العصر في الأردن اليوم السبت 25-3-2023

يبدأ موعد أذان العصر في الأردن اليوم السبت 25-3-2023، عند الساعة 4:11 مساء ليزيد تدريجيا حتى نهاية شهر مارس الجاري، إلى الساعة 4:12 مساء.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم السبت 25-3-2023

يبدأ موعد أذان المغرب في الأردن اليوم السبت 25-3-2023، عند 6:54 ويفطر فيها الصائمين وسيزيد حتي نهاية الشهر الجاري إلى الساعة 6:59 مساء.

عدد ساعات الصيام في الأردن اليوم السبت 25-3-2023

وبحسب بيان من الأردن، أن عدد ساعات الصيام في الأردن اليوم السبت 25-3-2023، لتكون 13 ساعة و40 دقيقة.