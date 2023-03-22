موعد عيد الفطر 2023 في الأردن.. وعدد أيام العطلة الرسمية للموظفين

أصبحت الكثير من الدول تعتمد على المعاهد الفلكية في تحديد مواعيد بداية الشهور الهجرية التي تعتمد على حركة القمر، فأصبح بإمكان الكثيرين ترتيب أولوياتهم ومواعيدهم، ومن أهمها موعد عيد الفطر 2023 في الأردن.

ونتناول في التقرير التالي، موعد عيد الفطر 2023 في الأردن، ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشرها «الوطن» على مدار اليوم، فلكيًا، إضافة إلى مواعيد الإجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك.

موعد عيد الفطر 2023 في الأردن

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن غرة شهر شوال المبارك التي توافق أول أيام عيد الفطر المبارك في الأردن فلكيًا ستكون يوم السبت الموافق 22 أبريل 2023.

أما تحديد الرؤية الشرعية، فستكون يوم الخميس الموافق 20 أبريل الذي يتزامن مع يوم 29 رمضان 1444 هجريًا.

الإجازة الرسمية في الأردن

ويعتبر عيد الفطر المبارك من أهم المناسبات الدينية في الدول العربية وبالأخص الأردن، لذا يمنح العاملون في القطاع العام والخاص إجازة رسمية خلال الفترة ما بين الجمعة الموافق 21 أبريل وحتى مساء الأحد 23 من نفس الشهر.