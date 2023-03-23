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مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الجمعة 24-3-2023

كتب:

محمد علي حسن
11:56 م | الخميس 23 مارس 2023
مواقيت الصلاة في الأردن اليوم الجمعة 24-3-2023

مواقيت الصلاة في الأردن اليوم الجمعة 24-3-2023

كشفت دار الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الجمعة 24-3-2023، إذ أن اليوم هو أول يوم لشهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في الأردن اليوم الجمعة 24-3-2023

وتقام صلاة الفجر الساعة 5:16  صباحا والشروق 6:32 صباحاً وصلاة الظهر 12:43 مساء، وصلاة العصر 4:11 مساء، وصلاة المغرب 6:54 مساء، وصلاة العشاء 8:10 مساء.

موعد أذان الفجر في الأردن اليوم الجمعة 24-3-2023

وذكرت أن مواقيت الصلاة في الأردن اليوم الجمعة 24-3-2023 ستختلف يوميا، إما أن تقل أو تزداد دقيقة أو دقيقتين، كمثال موعد أذان الفجر في الأردن اليوم الجمعة 24-3-2023، سيبدأ في الساعة 5:16 صباحا، ومن الممكن أن يقل يوميا بنسبة دقيقة إلى دقيقتين، حيث سيصل في نهاية شهر مارس إلى الساعة 5:05.

موعد أذان الظهر في الأردن اليوم الجمعة 24-3-2023

وموعد أذان الظهر في الأردن اليوم الجمعة 24-3-2023 في تمام الساعة 12:43 مساء ليقل تدريجيا بنسبة قليلة حتى نهاية شهر مارس إلى الساعة 12:40.

موعد أذان العصر في الأردن اليوم الجمعة 24-3-2023

يبدأ موعد أذان العصر في الأردن اليوم الجمعة 24-3-2023، عند الساعة 4:11 مساء ليزيد تدريجيا حتى نهاية شهر مارس الجاري، إلى الساعة 4:12 مساء.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الجمعة 24-3-2023

يبدأ موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الجمعة 24-3-2023، عند 6:54 ويفطر فيها الصائمين وسيزيد حتي نهاية الشهر الجاري إلى الساعة 6:59 مساء.

عدد ساعات الصيام في الأردن اليوم الجمعة 24-3-2023

وبحسب بيان من الأردن، أن عدد ساعات الصيام في الأردن اليوم الجمعة 24-3-2023، لتكون 13 ساعة و40 دقيقة.

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