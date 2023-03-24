مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 2.. نور اللبنانية ضيفة شرف

بعد تصاعد الخلافات بين الكبير أوي ومربوحة يقترح جوني شقيق الكبير أن يذهبا الثنائي إلى استشارية علاقات زوجية شهيرة وبالفعل يقتنعا بالفكرة.

نور اللبنانية استشارية علاقات زوجية في الحلقة 2 من الكبير أوي

وبعد ذهاب الكبير ومربوحة إلى عيادة استشارية العلاقات الزوجية يكتشف أنها نور اللبنانية والتي حلت ضيف شرف على الحلقة الـ2 من المسلسل، لتعرف الكبير بنفسها وينبهر الكبير من جمالها وتقف مربوحة مصدومة أمامهما.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7

ويعرض مسلسل الكبير أوي7 يوميا في تمام الساعة 6:15 مساءً، ويُعاد في الساعة 12:30 صباحًا بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة الثانية في 2:00 مساء، وتدور أحداث الجزء السابع حول الملل الزوجي الذي أصاب الكبير ومربوحة ليقترح عليهما جوني اللجوء إلى استشارية علاقات زوجية لحل هذا الفتور الذي نشأ بينهما.