تردد قناة ON E ومواعيد عرض المسلسلات الحصرية.. أبرزها الكبير أوي 7

متابعة الأعمال الدرامية في شهر رمضان من الأمور التي يحرص عليها الكثير من المواطنين إذ يتسابق صناع الدراما على تقديم أفضل المسلسلات، ويزداد البحث عن تردد قناة ON E ومواعيد عرض المسلسلات الحصرية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تردد قناة ON E .

تردد قناة ON E

يمكن للجمهور متابعة الأعمال الدرامية عبر تردد قناة ON E من خلال الاستقطاب الأفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ ⅚، وترددها 11861، والتي تبث على القمر الصناعي النايل سات.

مسلسلات تعرض على تردد قناة ON E

ويعرض عدد من الأعمال الدرامية بشكل حصري على تردد قناة ON E خلال موسم الدراما الرمضانية 2023، بجانب عدد من المسلسلات التي تعرض بالتزامن مع قنوات أخرى، وفقا لما أعلنته شبكة قنوات ON عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وتعرض قناة ON E مسلسل الكبير أوي 7، الساعة 6:15 مساء، ويعاد لأول مرة 12:30 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية عصرا، ومسلسل سره الباتع فيعرض الساعة 7:30 مساء، ويعاد 11:15 مساء وعند 6:15 صباحا.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة ON E

ويعرض على تردد قناة ON E في رمضان 2023، مسلسل الكتيبة 101، بطولة آسر ياسين وعمرو يوسف الساعة 8:45 مساء، ويعاد للمرة الأولى 3 صباحا، والإعادة الثانية 10 صباحا، ثم يعرض مسلسل جميلة 11:15 مساء، ويعاد 5 صباحا.