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مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم السبت 25-3-2023

كتب:

محمد علي حسن
12:01 ص | السبت 25 مارس 2023
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر

نشرت وكالة الأنباء الجزائرية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم السبت في الجزائر 25-3-2023 ، إذ يعد ثالث أيام شهر رمضان المبارك في الجزائر، بناء على استطلاع رؤية هلال شهر رمضان.

مواقيت الصلاة في الجزائر اليوم السبت 25-3-2023

تبدأ صلاة الفجر في الجزائر 5:13 صباحا، والشروق 6:48 صباحا، وصلاة الظهر 12:54 مساء وصلاة العصر 4:23 مساء وصلاة المغرب 7:02 مساء، والعشاء 8:26 مساء، حسب مواقيت الصلاة في الجزائر اليوم السبت 25-3-2023.

موعد أذان الفجر في الجزائر اليوم السبت 25-3-2023

وذكرت أن مواقيت الصلاة في الجزائر اليوم السبت 25-3-2023، ستختلف يوميا إما أن تقل أو تزداد دقيقة أو دقيقتين، كمثال موعد أذان الفجر في الجزائر اليوم السبت 25-3-2023، سيبدأ في الساعة 5:13 صباحا، ومن الممكن أن يقل يوميا بنسبة دقيقة إلى دقيقتين، حيث سيصل في نهاية شهر مارس إلى الساعة 5:00.

موعد أذان الظهر في الجزائر اليوم السبت 25-3-2023

يبدأ في الساعة 12:54 مساء ليقل تدريجيا بنسبة قليلة حتى نهاية شهر مارس إلى الساعة 12:52.

موعد أذان العصر في الجزائر اليوم السبت 25-3-2023

موعد أذان العصر في الجزائر اليوم السبت 25-3-2023، يبدأ عند الساعة 4:23 مساء، ليزيد تدريجيا حتى نهاية شهر مارس الجاري إلى الساعة 4:25 مساء.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم السبت 25-3-2023

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم السبت 25-3-2023، ليبدأ عند 7:02 ويفطر فيها الصائمين وسيزيد حتى نهاية الشهر الجاري، إلى الساعة 7:09 مساء.

عدد ساعات الصيام في الجزائر اليوم السبت 25-3-2023

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن عدد ساعات الصيام في الجزائر اليوم السبت 25-3-2023 ستكون 13 ساعة و46 دقيقة.

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