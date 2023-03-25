مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم السبت 25-3-2023

نشرت وكالة الأنباء الجزائرية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم السبت في الجزائر 25-3-2023 ، إذ يعد ثالث أيام شهر رمضان المبارك في الجزائر، بناء على استطلاع رؤية هلال شهر رمضان.

مواقيت الصلاة في الجزائر اليوم السبت 25-3-2023

تبدأ صلاة الفجر في الجزائر 5:13 صباحا، والشروق 6:48 صباحا، وصلاة الظهر 12:54 مساء وصلاة العصر 4:23 مساء وصلاة المغرب 7:02 مساء، والعشاء 8:26 مساء، حسب مواقيت الصلاة في الجزائر اليوم السبت 25-3-2023.

موعد أذان الفجر في الجزائر اليوم السبت 25-3-2023

وذكرت أن مواقيت الصلاة في الجزائر اليوم السبت 25-3-2023، ستختلف يوميا إما أن تقل أو تزداد دقيقة أو دقيقتين، كمثال موعد أذان الفجر في الجزائر اليوم السبت 25-3-2023، سيبدأ في الساعة 5:13 صباحا، ومن الممكن أن يقل يوميا بنسبة دقيقة إلى دقيقتين، حيث سيصل في نهاية شهر مارس إلى الساعة 5:00.

موعد أذان الظهر في الجزائر اليوم السبت 25-3-2023

يبدأ في الساعة 12:54 مساء ليقل تدريجيا بنسبة قليلة حتى نهاية شهر مارس إلى الساعة 12:52.

موعد أذان العصر في الجزائر اليوم السبت 25-3-2023

موعد أذان العصر في الجزائر اليوم السبت 25-3-2023، يبدأ عند الساعة 4:23 مساء، ليزيد تدريجيا حتى نهاية شهر مارس الجاري إلى الساعة 4:25 مساء.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم السبت 25-3-2023

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم السبت 25-3-2023، ليبدأ عند 7:02 ويفطر فيها الصائمين وسيزيد حتى نهاية الشهر الجاري، إلى الساعة 7:09 مساء.

عدد ساعات الصيام في الجزائر اليوم السبت 25-3-2023

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن عدد ساعات الصيام في الجزائر اليوم السبت 25-3-2023 ستكون 13 ساعة و46 دقيقة.