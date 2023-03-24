سقوط أمطار غزيرة على مطروح.. «نوة العجوزة» تضرب بقوة

سقطت أمطار غزيرة على مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، تزامنا مع نوة العجوزة «العوة» وصاحبها البرق والرعد، وامتدت الأمطار إلى العديد من المناطق والمدن المحيطة بمطروح الحمام على حدود الإسكندرية والعلمين وسيدي عبد الرحمن والعلمين الجديدة والضبعة ورأس الحكمة وسيدي حنيش والجراولة والنجيلة والمتاني وسيدي براني وحتى مدينة السلوم الحدودية.

حالة الطقس في مطروح

وتشهد حالة الطقس اليوم في مطروح عدم استقرار الأحوال الجوية مع انتشار السحب في سماء مطروح وانخفاض في درجات الحرارة واستمرار الأمطار على مدار اليوم.

تحذيرات الأرصاد الجوية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا واستمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية للبلاد بدءا من الجمعة وحتى السبت بنسبة 60% وحتى 70%، وتأثر العديد من المحافظات منها مطروح والإسكندرية وبعض مدن الدلتا، كما تنتقل الأمطار إلى مدن سيناء في ظل سوء الأحوال الجوية التي تؤثر على حالة البحر والملاحة البحرية على مختلف أنحاء البلاد خلال 24 ساعة المقبلة.