حالة الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة في ثاني أيام رمضان

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 24 مارس والموافق ثاني أيام رمضان، حيث يوجد فرص سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، لا سيما مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اليوم على أغلب محافظات الجمهورية.

حالة الطقس غدا في ثاني أيام رمضان

وتشهد حالة الطقس غدا ثاني أيام رمضان، سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق في مدن القناة، وجنوب الوجه البحري، وقد تصل أمطار خفية إلى القاهرة الكبرى، ومن المتوقع أن يشهد مساء الجمعة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث يشهد الطقس تقلبات جوية وسقوط أمطار، نتيجة لتأثر البلاد بامتداد منخفض البحر الأحمر «منخفض السودان الموسمي».

درجات الحرارة غدا

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا، جاءت كالتالي:

- القاهرة 28 - 15

- العاصمة الإدارية 29 - 16

- أكتوبر 29 - 16

- بنها 28 - 15

- دمنهور 29 - 15

- وادي النطرون 29 - 14

- كفر الشيخ 28 - 15

- المنصورة 28 - 16

- الزقازيق 29 - 16

- شبين الكوم 28 - 15

- طنطا 28 - 16

- دمياط 28 - 15

- بورسعيد 27 - 14

- الإسماعيلية 29 - 13

- السويس 29 - 13

- العريش 30 - 15

- رفح 29 - 14

- رأس سدر 28 - 13

- نخل 29 - 07

- كاترين 20 - 09

- الطور 26 - 13

- طابا 25 - 14

- شرم الشيخ 29 - 17

- الإسكندرية 22 - 15

- العلمين الجديدة 21 - 14

- مطروح 21 - 14

- السلوم 25 - 13

- سيوة 29 - 16

- رأس غارب 27 - 16

- الغردقة 28 - 15

- سفاجا 26 - 15

- مرسى علم 28 - 16

- شلاتين 29 - 17

- حلايب 28 - 16

- أبو رماد 25 - 16

- رأس حدربة 27 - 17

- الفيوم 31 - 14

- بني سويف 30 - 13

- المنيا 30 - 10

- أسيوط 31 - 12

- سوهاج 31 - 13

- قنا 32 - 16

- الأقصر 32 - 17

- أسوان 33 - 17

- الوادي الجديد 35 - 16

- أبو سمبل 34 - 14