ظهور خاص لـ لورديانا في مسلسل الكبير أوي 7.. ضيف شرف

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي7، ظهور خاص للراقصة لورديانا أحدى ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد حسن.

لورديانا عروسة الكبير أوي 7 في الحلقة الأولى

وفوجئ جمهور ومحبي المسلسل الكوميدي الكبير أوي7، ظهور الراقصة البرازيلية لورديانا عروسة الكبير أوي والتي تزوجها على مربوحة في حفل زفاف كبير في الدوار، لتنهار مربوحة من جمالها ويبدأ الكبير في الرقص والاحتفال مع لورديانا ليكشف المشاهدين ان المشهد مجرد حلم للكبير وليس حقيقة.

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي7 وظهور لوردينا

وشهدت أحداث مسلسل الكبير أوي7، منذ انطلاق عرض الحلقة الأولى خلافات زوجية بين الكبير ومربوحة بعد شك الأخيرة في خيانة الكبير لها، وتكتشف عن طريق الصدفة أنه يجهز لسفرية تجمعها بها وشهر عسل جديد لتجديد الحياه بينهم بعد أن أصابهما الفتور الزوجي ويعرض المسلسل يوميًا عقب أذان المغرب مباشرة خلال شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة 6:15 مساءً.