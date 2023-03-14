النيابة تستعلم عن حالة مصاب بطلق ناري في مشاجرة بمنشأة ناصر

بدأت نيابة منشأة ناصر الجزئية، التحقيق في واقعة نشوب مشاجرة، وإصابة شخص بطلق نارى، وطلبت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب وإعداد تقرير بها، وحجز المتهمين على ذمة التحريات، كما أمرت بالتحرى حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة، والتحفظ علي السلاح النارى.

تفاصيل الواقعة

ورد لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، مصاب برش خرطوش إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: المصاب، وطرف ثان: أحد الأشخاص ونجل شقيقته - مقيمان بدائرة القسم وبحوزتهما فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – قطعة سلاح أبيض لوجود خلافات مالية بينهم وقام الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول «المصاب» بالضرب بإستخدام سلاح نارى فرد الخرطوش محدثين إصابته المنوه عنها ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية المتوقعة

يقول المحامي أحمد حسن الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن»، إن المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه .