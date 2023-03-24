شهدت أحداث مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 2 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023، العديد من الأحداث التي جذبت جمهور المسلسل وذلك بعد ظهور عدد من نجوم الشرف، والذي تفاجأ بهم الجمهور.

أحداث مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 2 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023

كان للفنانة نور اللبنانية ظهور خاص في الحلقة 2 من مسلسل الكبير أوي7، إذ ظهر كمستشارة علاقات زوجية لجأ لها الكبير وزوجته مربوحة لتحسن علاقتهم بعد زيادة المشاكل الزوجية بينهم.

مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 2 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023

وفي بداية أحداث مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 2 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023، اكتشفت مربوحة خيانة الكبير أوي لها وذلك بعد أن سمعته يتحدث في التليفون مع سناء الشقرا، وحاولت بعد نومة فتح تليفونه لقراءة الرسايل وكشف خيانته، وتنجح في فتح التليفون بمساعدة هجرس وتكتشف خيانته، وبعد مراقبة الكبير تكتشف أن سناء الشقرا صاحب شركة سياحة يحاول الكبير أن يحجز رحلة تجمعهم.