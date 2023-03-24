مسلسل الكبير أوي 7 يتصدر تريند تويتر

احتل مسلسل الكبير أوي 7 قائمة الأكثر انتشارًا على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

أحداث مسلسل الكبير أوي 7

وتدور أحداث مسلسل الكبير أوي 7 حول النزاع الزوجي بين الكبير أوي وزوجته مربوحة بعد فترة زواج طويلة ويعرض يوميًا المسلسل عقب أذان المغرب مباشرة خلال شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة 6:15 مساءً، ويُعاد 12:30 بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة الثانية 2:00 مساء.

مواعيد عرض الكبير أوي 7

ويعرض المسلسل حصريا على قناة ON، ومنصة «واتش إت»، يوميًا عقب الإفطار الساعة 6:15 عقب أذان المغرب.

يمكن للجمهور متابعة الأعمال الدرامية عبر تردد قناة ON E من خلال الاستقطاب الأفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ ⅚، وترددها 11861، والتي تبث على القمر الصناعي النايل سات.