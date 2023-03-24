عرض الحلقة 2 من مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي.. بعد قليل

يتم بعد قليل عرض الحلقة 2 من مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي، بعدما انتهت الحلقة الأولى من المسلسل أمس الخميس في أول أيام رمضان المبارك، حيث تشهد الحلقة أحداثا مثيرة.

الحلقة 2 من مسلسل مذكرات زوج

ويتم عرض الحلقة 2 من مسلسل مذكرات زوج بعد قليل على شاشة سي بي سي.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

ويعرض مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي يوميا في رمضان 2023، الساعة 8:45 مساء عبر قناة سي بي سي، وتعاد الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد في اليوم التالي الساعة 2:45 ظهرا.

تردد القناة الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

يمكن متابعة حلقات مسلسل مذكرات زوج على تردد قناة CBC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

أحداث وقصة مسلسل مذكرات زوج

تدور أحداث قصة مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي في رمضان 2023، في إطار تشويقي درامي.

وتتناول قصة مسلسل مذكرات زوج علاقة الزوج بزوجته والخلافات التي تحدث بعد الزواج في العلاقات الأسرية، ويجسد دور الزوج الفنان طارق لطفي و الزوجة الفنانة السورية عائشة بن أحمد ويرصد المسلسل المشكلات التي تحدث بينهما.

يتأثر بطل المسلسل بالمشاكل ويضطر للجوء إلى طبيب نفسي، حيث أن العمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.