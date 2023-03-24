نجحت مجموعة من الأعمال الدرامية التي تعرض على مدار شهر رمضان 2023، أن تجذب الجمهور منذ الوهلة الأولى، ويبحث البعض عن موعد عرض الحلقة 2 مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي موعد عرض الحلقة 2 مسلسل مذكرات زوج.

موعد عرض الحلقة 2 مسلسل مذكرات زوج

وبدأت أمس الخميس، عرض الحلقة الأولى من مسلسل مذكرات زوج الذي يعرض يوميا في رمضان 2023، الساعة 8:45 مساء عبر قناة سي بي سي، وتعاد الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد في اليوم التالي الساعة 2:45 ظهرا.

ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج

ويعد مسلسل مذكرات زوج من الأعمال الدرامية القصيرة التي تعرض في النصف الأول من رمضان فقط كونها تتكون من 15 حلقة.

تردد قناة سي بي سي

ويمكن متابعة حلقات مسلسل مذكرات زوج حصريا على تردد قناة CBC وترددها كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.