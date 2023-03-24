مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 2.. نور اللبنانية تجسد شخصية استشاري علاقات أسرية

اضطر الكبير أوي في أحداث مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 2، إلى اللجوء إلى مستشارة علاقات أسرية، بعد تصاعد الخلاف بينه وبين زوجته مربوحة، ليذهب إلى نور اللبنانية التي تجسد شخصية استشاري علاقات أسرية.

مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 2.. مكي يذهب لاستشاري علاقات أسرية

وبعد أن اكتشفت مربوحة أن الكبير لم يخنها ولكنه كان يجهز رحلة لهما، كشهر عسل جديد لتهدئة الأمور بينهما، ينشأ نزاع بينهما بعد أن علم أنها تراقبه ويصمم على الانفصال، ليتدخل جوني ويقترح الذهاب إلى استشاري علاقات أسرية وبالفعل يذهبان سويا، ليتفاجأ الجمهور أن استشارية العلاقات الاسرية هي الفنانة نور اللبنانية والتي ظهرت خلال الحلقة كضيف شرف.

أحداث مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 2

وتدور أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 2، حول المشاكل الأسرية والملل الزوجي الذي أصيب به الكبير أوي بعد فترة قصيرة من زواجه بمربوحة، ويقوم بخيانتها عن طريق السوشيال ميديا، وتبدأ في مراقبته والبحث وراءه وتتفاقم المشاكل بينهما في إطار كوميدي.