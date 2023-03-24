سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالشرقية.. تراجع درجات الحرارة وهبوب رياح

تشهد بعض المناطق في محافظة الشرقية مساء اليوم الجمعة سقوط أمطار متوسطة مع انخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى سرعة اتجاه الرياح التي تصل 16 كيلو على الساعة.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا حول توقعات الطقس إذ أشارت إلى توقع سقوط أمطار على بعض المناطق بمحافظة الشرقية في مساء الجمعة وحتى ظهر غد السبت، مع اتجاه سرعة الرياح التي سجلت 16 كم على الساعة مع انخفاض درجات الحرارة لتسجل الدرجة الصغرى 17° مئوية.

حالة الطقس في مصر

وفي سياق متصل أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى توقع تساقط الأمطار حتى ظهر يوم الجمعة مع اعتدال درجات الحرارة التي تسجل خلالها الدرجة الصغرى نحو 23° مئوية.

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، برفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لتساقط الأمطار أو سرعة اتجاه الرياح فضلا عن استعدادات المستشفيات وغرف عمليات المحافظة، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات كالتالي:

درجات الحرارة اليوم العظمى والصغرى على المحافظات

الزقازيق 29 - 16

القاهرة 28 والصغرى 15

وادي النطرون 29 - 14

العاصمة الإدارية 29 - 16

أكتوبر 29 - 16

بنها 28 - 15

دمنهور 29 - 15

كفر الشيخ 28 - 15

المنصورة 28 - 16

شبين الكوم 28 - 15

طنطا 28 - 16

دمياط 28 - 15

بورسعيد 27 - 14

الإسماعيلية 29 - 13

السويس 29 - 13