رمضان ينعش مبيعات الحلويات الشرقية.. اعرف أسعار الكنافة والقطايف

الحلويات الشرقية بمختلف أنواعها، من الأطعمة المفضلة لدى المصريين في شهر رمضان، إذ يزداد الطلب على شرائها بشكل كبير، وعلى الرغم من وجود أصناف كثيرة منها، إلا أن الكنافة والقطايف، هما الأشهر والأكثر مبيعا في شهر رمضان المبارك.

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة وسط البلد في محافظة القاهرة، أكد عديد من تجار الحلويات، أن الطلب يتزايد بشكل كبير على شراء الحلويات الشرقية خلال شهر رمضان، خاصة الكنافة والقطايف، وتختلف الأسعار من نوع لآخر، حسب الإضافات من مكسرات وقشطة وغيرها.

أسعار الكنافة بمحلات بيع الحلويات الشرقية

يتراوح سعر الكنافة السادة بمحلات بيع الحلويات الشرقية، ما بين 130 و145 جنيها للكيلو، كما يتراوح سعر الكنافة المكسرات ما بين 180 و200 جنيهات للكيلو، بينما يتراوح سعر الكنافة بالكريمة ما بين 140 الي 150 جنيه للكيلو.

أسعار البسبوسة بالمحلات

يبدأ سعر البسبوسة السادة بمحلات بيع الحلويات الشرقية من 90 جنيها، ويصل إلى 100 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر البسبوسة بالمكسرات، ما بين 130 و200 جنيه للكيلو، حسب نوع المكسرات، بينما يتراوح سعر البسبوسة بالكريمة ما بين 100 و130 جنيها للكيلو.

أسعار القطايف والجلاش

يتراوح سعر كيلو القطايف بالكريمة، ما بين 100 و125 جنيها، كما يتراوح سعر القطايف بالمكسرات ما بين 140 و160 جنيها، حسب نوع المكسرات وكميتها، بينما يتراوح سعر الجلاش ما بين 170 و220 جنيها للكيلو.