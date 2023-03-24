مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 2.. تستعرض الهجوم الإرهابي على كمين كرم القواديس

تستعرض أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 2، تفاصيل الهجوم الإرهابي على كمين كرم القواديس الذي وقع عام 2014، واستهدف عددا من الضباط والمجندين في الجيش المصري أثناء أدائهم للصلاة، ومن المقرر أن تسرد أحداث الحلقة الجديدة من المسلسل تفاصيل الحادث والجماعات الإرهابية التي قامت بالتفجير.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 2 تسرد تفاصيل الهجوم الإرهابي

وتتابع أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 2، جهود رجال الأمن في الإيقاع بالإرهابين والتكفيرين في سيناء، بعد الهجوم الإرهابي على كمين كرم القواديس، وذلك من خلال تكاتف الجهود ما بين رجال الجيش والشرطة المصرية، ويشارك في بطولة المسلسل آسر ياسين، عمرو يوسف، خالد الصاوي، أحمد عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، وفاء عامر، ولبلبة، بجانب عدد من ضيوف الشرف، من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.

موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 2 وتفاصيل الهجوم الإرهابي

يعرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 2، الذي يسرد تفاصيل الهجوم الإرهابي على كمين كرم القواديس، في تمام الساعة الـ 8:45 مساء على قناة ON E، كما تعرض بعدها في تمام الساعة الـ 10 مساء على قناة ON دراما.