مياه الأمطار تملأ 11604 آبار رومانية جنوب سيدي براني بمطروح.. «الخير جانا»

شهد مركز سيدي براني، أمطارًا غزيرة مع ثاني أيام شهر رمضان المبارك، ما دعا كثيرا من أبناء القبائل غرب مطروح بالتبرك بالمطر واعتباره فاتحة خير عليهم جعلهم يجهزون الآبار ويقومون بحملات سريعة لتنظيف الآبار تحسبا لأي أمطار تسقط في الأيام المقبلة، بعدما مُنيت مدينة سيدي براني التي تبعد حوالى 140 كيلو مترا غرب مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، ما أسعد أبناء البادية من قبائل غرب مطروح.

11604 آبار تخزين مياه أمطار

وقال المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إنه جرى إنشاء 11604 آبار بسعة تخزينية 1649704 أمتار مكعبة واستفادت من حصاد وتخزين مياه الأمطار لـ 11604 مستفيدين، كما جرى إنشاء وصيانة 564 بئر رومانية بسعة تخزينية لمياه الأمطار 242467 مترا مكعبا لـ2820 مستفيدا، فضلا عن تطهير وصيانة داخلية وخارجية عدد 519 بئر نشو بسعة تخزينية 1981 مترا مكعبا لحصاد وتخزين مياه الأمطار لـ285 مستفيدا.

تحقيق الأمن المائي

وأضاف مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح ببيان أن أهداف مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح هى تحسين مستوى المعيشة والمحافظة على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق الأمن المائي بزيادة المخزون من مياه الأمطار واستخدامها في شرب الإنسان والحيوان والزراعة خاصة بمناطق السقوط المطري من خلال إنشاء آبار وتشجيع المواطنين على صيانة وسائل حصاد مياه الأمطار، بالإضافة إلى تعظيم كفاءة استخدام مياه الأمطار بالأراضي المنزرعة والقابلة للزراعة وذلك بإنشاء السدود الحجرية والترابية والأسمنتية لتقليل الجريان السطحي والفاقد من المياه إلى البحر.