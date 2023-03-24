سقوط أمطار في مطروح مع بشاير نوة العودة

سقطت أمطار في مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، تزامنا مع بشاير نوة العودة التي تستمر عدة أيام، وتأتي في نهاية شهر مارس في أول أسبوع للربيع.

أمطار في مطروح

تأتي أمطار مطروح مع نوة العودة في الساعات الأولى من اليوم الثاني لشهر رمضان المبارك، وهي أمطار خفيفة، ومن المتوقع أن تشتد خلال الساعات المقبلة.

تحذيرات الأرصاد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من بدأ التقلبات الجوية خلال ساعات الليل على أقصى غرب البلاد إذ تشهد مرسى مطروح والسلوم، سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، ومع دخول ساعات النهار تؤثر الأمطار على الإسكندرية، ثم تصل إلى الدلتا والوجه البحري، ومع دخول الليل تكون فرص الأمطار قائمة علي القاهرة وشمال الصعيد، تكون متوسطة الشدة ورعدية، كما تنشط الرياح علي جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.

حبات برد وأمطار

أوضحت هيئه الأرصاد، أن حالة الطقس اليوم الجمعة، تشهد سقوط أمطار بين 60 إلى 70% على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، خاصة من الإسكندرية حتى السلوم، والعديد من مناطق الصحراء الغربية، صاحبها حبات برد مع انخفاض في درجات الحرارة على مدار اليوم.