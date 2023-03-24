كشف غموض العثور على جثة طالب مخنوقا بحبل في كفر الشيخ

تمكنت وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، من كشف لغز العثور على جثة طالب بالمرحلة الإعدادية مخنوقًا بحبل وملقى بأرض زراعية بناحية عزبة بركات، في قرية إبشان، التابعة لمركز بيلا.

الجثة كانت ملقاة في حقل زراعي

البداية كانت عندما تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بتلقي مركز شرطة بيلا بلاغًا من المدعو «ر.م»، 60 عامًا، فلاح، ويقيم بعزبة بركات، في قرية إبشان، التابعة لمركز بيلا، بعثوره على جثة طفل ملقاة في حقله الزراعي، وبها حبل حول الرقبة.

بانتقال ضباط البحث الجنائي إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وبالمعاينة تبين وجود طفل يرتدي كامل ملابسه ووجود آثار خنق حول الرقبة، وجروح بالرأس ووجود شبهة جنائية في الواقعة، وبالفحص تبين أن الطفل المجني عليه يُدعى «م.إ.ا»، 14 عامًا، طالب في المرحلة الإعدادية، ويقيم بعزبة بركات، في قرية إبشان، التابعة لمركز بيلا، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بيلا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي المبدئي على جثة الطفل تبين وجود حزّ أحمر حول الرقبة نتيجة آثار خنق بحبل، وإصابة في فروة الرأس أدت إلى حدوث كسر بالجمجمة.

كشف تفاصيل مقتل طالب بالمرحلة الإعدادية

فيما كثف فريق بحث جنائي من جهوده لكشف غموض الواقعة والوصول إلى مرتكبيها، وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي عن وراء الواقعة أحد أقاربه ويُدعى «م.م.م.أ»، 16 عامًا، طالب في الصف الثاني الثانوي، ويقيم بنفس العنوان، وذلك بسبب وجود خلافات بينهما، حيث استدرج الطالب المتهم للطفل المجني عليه إلى الحقل الزراعي مكان العثور على جثته، وباغته بلف حبل حول رقبته بغرض خنقه به للتخلص منه، وبعد خنقه بالحبل استخدم قطعة حجر كانت ملقاة بالحقل الزراعي للتعدي عليه بها محدثًا إصابته بكسر بالجمجمة، ليحُرر بذلك المحضر رقم 1178 لسنة 2023 إداري مركز شرطة بيلا.