أمطار ومنخفض جوي يضرب مدن وسواحل كفر الشيخ.. والصغرى 18

هطلت أمطار ما بين متوسطة وغزيرة علي مدن وسواحل كفر الشيخ، اليوم الجمعة، في ثاني أيام شهر رمضان مبارك، بينما تظهر السحب المنخفضة وتتكاثر الغيوم في سماء سواحل ومدن محافظة كفر الشيخ الأن، بالإضافة لنشاط كبير في سرعة الرياح وسط حالة من الترقب في حركة الصيد داخل مياه البحر الأبيض المتوسط، كما تسود حالة من موجة الطقس شديد البرودة نهاراً.

أمطار على سواحل كفر الشيخ والمدن

وأكد الدكتور عبد الله علام، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ الأسبق، وعضو الجمعية العامة للجغرافيين وجغرافيا البيئة والمناخ والمسطحات المائية، في تصريح لـ«الوطن» أن طقس اليوم الجمعة، ممطر وتنشط به الرياح علي سواحل المحافظة بالبرلس ، لافتا إلى أنه على العاملين بمهنة الصيد بتوخي الحظر أثناء إقلاعهم ضمن رحلات الصيد بمياه البحر الأبيض المتوسط، وذلك جراء ارتفاع أمواج البحر لتتخطي حاجز المترين ونصف، وهو الأمر الذي يعد خطرا داهما على مراكبهم.

طقس اليوم الجمعة في كفر الشيخ

وكانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية قد أعلنت عن سرعة الرياح اليوم الجمعة في محافظة كفر الشيخ، لتسجل 14كم/ساعة، وكذلك فرص سقوط الأمطار 4%، والرطوبة 38%، بينما سجلت درجات الحرارة العظمي في المحافظة 28 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة مئوية.