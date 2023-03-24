«صحة كفر الشيخ» تُعلن الانتهاء من تجريع البؤر المصابة بالبلهارسيا

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، الانتهاء من تجريع البؤر المصابة بالبلهارسيا بنسبة 2% وأكثر، وذلك بنسبة تغطية وصلت إلى 99% في تجريع البؤر المصابة بمستهدف وصل إلى 58 ألفا و500 مواطن، حيث تم تجريع 57 ألفا و944 مواطناً، من خلال 28 بؤرة مصابة في 8 إدارات صحية وهي: «كفر الشيخ، وسيدي سالم، وقلين، ودسوق، وفوه، وبيلا، والحامول، وبلطيم».

الانتهاء من تجريع البؤر المصابة بالبلهارسيا

ومن جانبها، أعربت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، عن فائق الشكر والتقدير إلى الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بوزارة الصحة لما تُقدمه من دعم لفريق العمل، لافتةً أن الإدارة المركزية قامت بتكريم فريق العمل بإدارة مكافحة البلهارسيا لمجهوداتها المبذولة للقضاء على البلهارسيا في أكاديمية الأميرة فاطمة لتدريب الأطباء، وذلك في حضور الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان.

كما قدمت «محمود»، الشكر إلى الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بكفر الشيخ ولفريق العمل بإدارة مكافحة البلهارسيا بالمديرية بقيادة الدكتورة أماني القرش، مديرة إدارة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية.

القضاء على البلهارسيا في عام 2024

ومن جانبه، وجّه الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، الشكر لمديري الإدارات الصحية وفرق العمل من إشراف الإدارات الصحية، ومسؤولي المتوطنة، ومسؤولي البلهارسيا، ومراجعي معامل الإدارات الصحية، وفرق التجريع بالوحدات التي انتشرت في شوارع البؤر، لتقديم خدمة صحية لمواطني محافظة كفر الشيخ بالإدارات الصحية، تطبيقاً لاستراتيجية الوزارة في القضاء على البلهارسيا في عام 2024.

جاء ذلك، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة بكفر الشيخ.