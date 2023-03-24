طقس الإسكندرية غدا: استمرار انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة 

يشهد طقس الإسكندرية، غدا، انخفاض درجات الحرارة مع توقعات بسقوط أمطار غزيرة رعدية، ضمن ثاني أيام نوة العوة، الأمر الذي تبعه استمرار حالة الطوارئ من قبل شركة الصرف الصحي للتعامل مع أي طارئ.

ويأتي ذلك نتيجة تقدم السحب الرعدية الممطرة إلى محافظة الإسكندرية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة تغزر أحيانا، مع استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وغرب الدلتا.

انخفاض درجات الحرارة مع طقس الإسكندرية غدا

وطبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع أن يشهد طقس الإسكندرية غدا انخفاض درجات الحرارة تتمثل في 18 الدرجة العظمى بالإضافة إلى 14 درجة مئوية للصغرى.

أمطار الإسكندرية غدا

فيما تشهد محافظة الإسكندرية مساء غد السبت، أمطار متوسطة على أن تزيد شدتها مع فترات الليل لتكون متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح وتصل سرعتها من (35-40كم /ساعة) وارتفاع الموج يصل إلى 2.5 متر.

طوارئ مع طقس الإسكندرية غدا

وأعلن اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار العمل بحالة الطوارئ ورفع درجة الإستعداد بالشركة استعدادا لهطول الأمطار.