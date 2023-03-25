يتساءل الآلاف من المواطنين، عن موعد أذان الفجر في محافظة المنوفية اليوم السبت 25-3-2023، وهو ثالث أيام شهر رمضان المبارك، حيث تبدأ ليلة جديدة من ليالي الصوم، في جو من السعادة بقدوم شهر الخير بين الملايين من المسلمين على مستوى العالم بأكمله.

موعد أذان الفجر في محافظة المنوفية اليوم

وأعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد أذان الفجر في محافظة المنوفية اليوم السبت 25-3-2023، ويكون في تمام الساعة الرابعة و28 دقيقة، على أن يكون موعد السحور في تمام الساعة الثانية و8 دقائق صباحا، ووقت الإمساك في تمام الساعة الرابعة و8 دقائق، قبل صلاة الفجر بنصف ساعة.

عدد ساعات الصوم

وينتظر المواطنون موعد أذان الفجر في محافظة المنوفية اليوم السبت 25-3-2023، لبدء الصيام الذي يستمر لمدة 14 ساعة وأربعة دقائق، كما أعلنت باقي مواقيت الصلاة وهي كالتالي، موعد أذان الظهر في تمام الساعة الثانية عشر و4 دقائق، وموعد أذان العصر في تمام الساعة الثالثة و33 دقيقة، وموعد أذان المغرب في تمام الساعة السادسة و12 دقيقة، وأذن العشاء في تمام الساعة السابعة و31 دقيقة مساءً.