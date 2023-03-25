يُعرض المسلسل الكوميدي الكبير أوي 7 حصريًا على قناة on، ويرغب الجمهور في معرفة ﻣواﻋﯾد ﻋرض المسلسل الذي يقوم ببطولته أحمد مكي، ونشرت on مع انطلاق السباق الرمضاني عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة

ومواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي في رمضان والقنوات الناقلة، ستكون عبر قناة on، يوميًا عقب الإفطار مباشرة في تمام الساعة 6:15 مساءً، ويُعرض أيضًا عبر منصة واتش إت.

والعرض الثاني لمسلسل الكبير أوي 7 سيكون على قناة أون في الساعة 12:30 صباحًا بعد منتصف الليل، كما يعرض في اليوم التالي في الساعة 2:00 مساءً.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

ويشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي 7 بجانب الفنان أحمد مكي، عدد كبير من فناني الكوميديا أبرزهم: هشام إسماعيل، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، حاتم صلاح وعبدالرحمن ظاظا، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.