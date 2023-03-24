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مواعيد عرض الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي على قناة on في رمضان 2023

كتب:

ياسمين محمود
09:44 م | الجمعة 24 مارس 2023
أحمد مكي

أحمد مكي

بعد ردود الأفعال الكبيرة التي حققها مسلسل الكبير أوي 7 عقب عرض الحلقة الثانية، تصدرت مؤشرات البحث على جوجل، مواعيد مسلسل الكبير أوي 7 إذ يتشوق الكثيرون إلى الأحداث الجديدة.

مواعيد عرض الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي 

وتأتي مواعید عرض مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي على شاشة قناة on، التي شهدت أحداثا كوميدية عديدة وصراع بين الكبير ومربوحة في تمام الساعة 6:15 عقب أذان المغرب مباشرة، ويعاد على قناة on الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة الثانية الساعة 2:00 مساء.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل الكبير أوي 7

ويأتي تردد القنوات الناقلة لـ مسلسل الكبير أوي 7 لـ أحمد مكي، كالتالي: تردد قناة on: 10864 ومعدل الترميز هو: 27500 أما الاستقطاب هو: أفقي H وتصحيح الخطأ 6/5.

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