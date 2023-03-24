سقوط أمطار على عدد من مدن كفر الشيخ في ثاني أيام شهر رمضان

شهدت عدد من مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الجمعة، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من مراكز ومدن وقرى المحافظة، وأثناء خروج المصلين من صلاة التراويح في ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

درجات الحرارة بكفر الشيخ

وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سجلّت درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم الجمعة، العظمى 28 والصغرى 15 درجة مئوية، وبلغت سرعة الرياح 24 كيلومتراً في الساعة، واتجاه الرياح شمالية شرقية، والضغط الجوي 1007، وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 2.5 أمتار.

تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شكَّل مع بداية موسم الشتاء، غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.