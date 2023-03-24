بائعة كشري لـ«حياة كريمة»: «نفسي عيالي يفتخروا بيا بعد ما أموت»

عرض برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة dmc، قصة سيدة تبيع كشري، وقالت إنها أرملة، ولديها 4 أبناء، وتعمل في هذه المهنة منذ عام: «متأكدة إن ربنا هيراضيني وعندي يقين فيه ومش نفسي في حاجة معينة».

وأكدت أم يوسف، بائعة الكشري: «ربنا رضاني وفرحني، ومفيش حاجة نقصاني ونفسي أما أموت عيالي يفتخروا بيا».

30 ألف جنيه

وبعدما أعطاها مقدم البرنامج 30 ألف جنيه، انهارت من البكاء، وذلك لتحقيق حلمها بشراء التروسيكل الذي ترغب في التنقل والعمل عليه بين المناطق الشعبية المختلفة.

واختتمت باكية: «ربنا كبير، وعندي يقين فيه وربنا بيقف للي بيقف جنب الناس».

حياة كريمة لتنمية الريف

يذكر أن المشروع القومي «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري الذي دشنه الرئيس عبدالفتاح السيسي كمبادرة رئاسية في بداية 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية 2021، يعد مشروع القرن؛ إذ جرى تنفيذ 934 مشروعا داخل 54 قرية و88 تابعا في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.1 مليار جنيه.