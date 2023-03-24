خالد الجندي: الإمام الشافعي لم يتشدد لرأيه ولم يُكفر أحدا وكان منفتحا وصاحب حُجة

قال الشيخ خالد الجندي، إن الفقهاء الذين ورثنا عنهم الفقه كانوا يغيرون آراءهم وهم على قيد الحياة، وكانوا يراجعون مواقفهم وهم على قيد الحياة، متابعا: «كانوا يتراجعون عن الكثير من الفتاوى التى قالوها وهم على قيد الحياة، ولم يقل أحد من الناس هذا عيب أو هذا لا يجوز.. وخير مثال على ذلك الإمام الشافعي».

تجديد الإمام الشافعي

وأضاف الجندي في تصريحات له: «كان الفقهاء لديهم القدرة والشجاعة والعلم على تغيير المواقف والآراء والأفكار الفقهية بمنتهي البساطة.. هناك 200 مسألة على القديم والجديد من فقه الإمام الشافعي.. وهذا أشهر وأوسع ما كتب فى الآراء التى غير فيها الإمام آراءه.. أكثر من 200 مسألة تراجع عنها الإمام الشافعي، ولم يتمسك برأيه ولم يتهم الآخرين بالكفر وكان منفتحا وصاحب حجة ورأي».

وأوضح أن الفتوى تتغير بالمكان أيضا مستشهدا بالإمام محمد بن إدريس الشافعي كان له فقه في بغداد، وعندما جاء لمصر غيّر ثلثي مذهبه، مفسرا ذلك لأن أوضاع الناس في بغداد تختلف عن أوضاع الناس في مصر، مشيرا إلى أن من المتغيرات التي تتبدل من أجلها الفتوى الزمان والمكان والظرف والشخص، موضحًا أن الزمن من أهم تلك المتغيرات مستشهدا بأن الذين أنفقوا وقاتلوا للإسلام قبل فتح مكة لهم أجر أعلى من الذين قاتلوا وأنفقوا بعد الفتح وبهذا يعتبر أن الزمن غير الفتوى.

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل رسالة الإمام الشافعي ضمن السباق الرمضاني، وذلك في إطار حرص الشركة على تقديم النماذج الدينية المعتدلة والتي تسهم في تجديد الفكر الديني والحث عن التجديد ومواجهة التطرف والغلو.

مسلسل رسالة الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل رسالة الإمام الشافعي حول ملحمة تاريخية ودينية بطلها الإمام الشافعي الذي يجسد دوره الفنان خالد النبوي، لذا ينتظر الكثيرون أحداث مسلسل رسالة الإمام الشافعي الحلقة 2 لمعرفة ما هو الجديد في سيناريو العمل.

رحلة الإمام الشافعي

وحرص الإمام الشافعي عند قدومه إلى مصر أن يقتدي بسنة النبي عند ذهابه إلى المدينة، وقال: «إني أريد أن أنزل على أخوالي الأزد»، فنزل عليهم.

وذكر الإمام أحمد أن الشافعي قصد من نزوله على أخواله متابعةَ السنةِ فيما فعل النبي حين قدم المدينة من النزول على أخواله، فقد نزل النبي حين قدم المدينة على بني النجار، وهم أخوال عبد المطلب.

كانت مصر للإمام الشافعي مرحلة هامة في حياته الفقهية، حيث شهدت تلك الفترة تجديد الفكر الديني الخاص بالإمام، فأعاد النظر في بعض الكتب مثل كتاب الرسالة، وألف في مصر كتابه الشهير المعروف بكتاب الأم، وهو عبارة عن كتاب كبير يحتوي على العديد من المؤلفات.

وبدأت شرارة التجديد عندما رأى الإمام الشافعي من أصحاب مذهب الإمام مالك التعصب الشديد للإمام مالك ويقومون بتقديمه وتقديم كتابه على الأحاديث التي جاء بها النبي، فلما رأي الإمام الشافعي هذا الفعل منهم قام بتأليف كتاب للرد على مذهبهم المالكي، نظرًا لكون الإمام مالك من البشر والبشر وارد وقوع الخطأ منهم، وفي هذا الصدد رأي أنه من الوارد أن يخطئ العلماء بعضهم لبعض، وان هذا لا يقلل من شأنهم.