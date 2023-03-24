موعد أذان الفجر في البحر الأحمر السبت 25-3-2023

يعيش الصائمون أجواء رمضانية مع بداية الساعات الأولى مع ثالث أيام الشهر رمضان الكريم وفرحة المواطنين بأداء الصلاة والصوم والفرائض، ويتساءل الكثير عن مواقيت الصلاة وموعد أذان صلاة الفجر وتنشر «الوطن»، موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم السبت 25-3-2023.

موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم السبت

حسب بيان هيئة المساحة المصرية، موعد أذان الفجر في محافظة البحر الأحمر اليوم السبت 25-3-2023، في مدن الزعفرانة ورأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم .

موعد صلاة الفجر في مدينة الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر تمام الساعة الرابعة صباحا و22 دقيقة والساعة الرابعة 20 دقيقة في مدينة رأس غارب والساعة الرابعة و19 دقيقة في مدينة الغردقة، والساعة الرابعة و19 دقيقة في مدينة سفاجا، والساعة الرابعة و18 دقيقة في مدينة القصير، والساعة الرابعة و17 دقيقة في مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر.

عدد ساعات الصيام السبت 25-3-2023 في البحر الأحمر

وأشار الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر فى تصريحات لـ«الوطن»، أن عدد ساعات الصوم تصل 13 ساعة و39 دقيقة من وقت أذان الفجر وحتى موعد الإفطار ووقت صلاة المغرب، تبدأ في الساعة الرابعة و 19 دقيقة حتى موعد أذان المغرب في تمام الساعة الخامسة و58 دقيقة.