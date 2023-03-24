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مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الجمعة 24-3-2023

كتب:

محمد علي حسن
12:09 ص | الجمعة 24 مارس 2023
مواقيت الصلاة في تونس اليوم الجمعة

مواقيت الصلاة في تونس اليوم الجمعة

أعلنت الحكومة التونسية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الجمعة، إذ يعد اليوم الثاني من شهر رمضان 24-3-2023، بناء على استطلاع رؤية هلال شهر رمضان.

مواقيت الصلاة في تونس اليوم الجمعة 24-3-2023

مواقيت الصلاة في تونس اليوم الجمعة 24-3-2023، تبدأ بصلاة الفجر  في تمام الساعة 4:44 صباحا والشروق 6:19 صباحا وصلاة الظهر 12:26 مساء، وصلاة العصر 3:54 مساء، وصلاة المغرب 6:33 مساء، وصلاة العشاء 7:58 مساء.

موعد أذان الفجر في تونس اليوم الجمعة 24-3-2023

وذكرت أن مواقيت الصلاة في تونس اليوم الجمعة 24-3-2023، ستختلف يوميا إما أن تقل أو تزداد دقيقة أو دقيقتين، كمثال موعد أذان الفجر في تونس اليوم الجمعة 24-3-2023، سيبدأ في الساعة 4:44 صباحا، ومن الممكن أن يقل يومياً بنسبة دقيقة إلى دقيقتين حيث سيصل في نهاية شهر مارس إلى الساعة 4:31.

موعد أذان الظهر في تونس اليوم الجمعة 24-3-2023

موعد أذان الظهر في تونس اليوم الجمعة 24-3-2023، ليبدأ في الساعة 12:26 مساء ليقل تدريجيا بنسبة قليلة حتى نهاية شهر مارس إلى الساعة 12:24.

موعد أذان العصر في تونس اليوم الجمعة 24-3-2023

موعد أذان العصر في تونس اليوم الجمعة 24-3-2023، يبدأ عند الساعة 3:54 مساء ليزيد تدريجيا حتى نهاية شهر مارس الجاري إلى الساعة 3:57  مساء. 

موعد أذان المغرب في تونس اليوم الجمعة 24-3-2023

موعد أذان المغرب في تونس اليوم الجمعة 24-3-2023، ليبدأ عند 6:33 ويفطر فيها الصائمين وسيزيد حتي نهاية الشهر الجاري إلى الساعة 6:40 مساء.

عدد ساعات الصيام في تونس اليوم الجمعة 24-3-2023

وذكرت  الحكومة التونسية، أن عدد ساعات الصيام في تونس اليوم الجمعة 24-3-2023 ستكون 13 ساعة و47 دقيقة.

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