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مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الجمعة 24-3-2023

كتب:

محمد علي حسن
12:29 ص | الجمعة 24 مارس 2023
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب

كشفت وكالة المغرب العربي للأنباء، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الجمعة 24-3-2023، حيث أن اليوم هو الثاني في شهر رمضان الكريم في المغرب، بناء على استطلاع رؤية هلال شهر رمضان.

مواقيت الصلاة في المغرب اليوم الجمعة 24-3-2023

مواقيت الصلاة في المغرب اليوم الجمعة 24-3-2023، تبدأ صلاة الفجر 4:53  صباحا والشروق 6:29 صباحا وصلاة الظهر 12:42 مساء، وصلاة العصر4:06 مساء وصلاة المغرب 6:47 مساء، وصلاة العشاء 8:06 مساء.

موعد أذان الفجر في المغرب اليوم الجمعة 24-3-2023

وذكرت الوكالة، أن مواقيت الصلاة في المغرب اليوم الجمعة 24-3-2023 ستختلف يوميا إما أن تقل أو تزداد دقيقة أو دقيقتين، كمثال موعد أذان الفجر في المغرب اليوم الجمعة 24-3-2023، سيبدأ في الساعة 4:53 صباحا، ومن الممكن أن يقل يومياً بنسبة دقيقة إلى دقيقتين حيث سيصل في نهاية شهر مارس إلى الساعة 4:41.

موعد أذان الظهر في المغرب اليوم الجمعة 24-3-2023

وموعد أذان الظهر في المغرب اليوم الجمعة 24-3-2023، ليبدأ في الساعة 12:42 مساء، ليقل تدريجيا بنسبة قليلة حتى نهاية شهر مارس إلى الساعة 12:40.

موعد اذان العصر في المغرب اليوم الجمعة 24-3-2023

موعد أذان العصر في المغرب اليوم الجمعة 24-3-2023، ليبدأ عند الساعة 4:06 مساء ليزيد تدريجيا حتى نهاية شهر مارس الجاري إلى الساعة 4:08 مساء.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الجمعة 24-3-2023

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الجمعة 24-3-2023، ليبدأ عند 6:47 ويفطر فيها الصائمين وسيزيد حتي نهاية الشهر الجاري إلى الساعة 6:53 مساء.

عدد ساعات الصيام في المغرب اليوم الجمعة 24-3-2023

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن عدد ساعات الصيام في المغرب اليوم الجمعة 24-3-2023، لتكون 15ساعة و25 دقيقة.

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