كشفت وكالة المغرب العربي للأنباء، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الجمعة 24-3-2023، حيث أن اليوم هو الثاني في شهر رمضان الكريم في المغرب، بناء على استطلاع رؤية هلال شهر رمضان.

مواقيت الصلاة في المغرب اليوم الجمعة 24-3-2023

مواقيت الصلاة في المغرب اليوم الجمعة 24-3-2023، تبدأ صلاة الفجر 4:53 صباحا والشروق 6:29 صباحا وصلاة الظهر 12:42 مساء، وصلاة العصر4:06 مساء وصلاة المغرب 6:47 مساء، وصلاة العشاء 8:06 مساء.

موعد أذان الفجر في المغرب اليوم الجمعة 24-3-2023

وذكرت الوكالة، أن مواقيت الصلاة في المغرب اليوم الجمعة 24-3-2023 ستختلف يوميا إما أن تقل أو تزداد دقيقة أو دقيقتين، كمثال موعد أذان الفجر في المغرب اليوم الجمعة 24-3-2023، سيبدأ في الساعة 4:53 صباحا، ومن الممكن أن يقل يومياً بنسبة دقيقة إلى دقيقتين حيث سيصل في نهاية شهر مارس إلى الساعة 4:41.

موعد أذان الظهر في المغرب اليوم الجمعة 24-3-2023

وموعد أذان الظهر في المغرب اليوم الجمعة 24-3-2023، ليبدأ في الساعة 12:42 مساء، ليقل تدريجيا بنسبة قليلة حتى نهاية شهر مارس إلى الساعة 12:40.

موعد اذان العصر في المغرب اليوم الجمعة 24-3-2023

موعد أذان العصر في المغرب اليوم الجمعة 24-3-2023، ليبدأ عند الساعة 4:06 مساء ليزيد تدريجيا حتى نهاية شهر مارس الجاري إلى الساعة 4:08 مساء.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الجمعة 24-3-2023

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الجمعة 24-3-2023، ليبدأ عند 6:47 ويفطر فيها الصائمين وسيزيد حتي نهاية الشهر الجاري إلى الساعة 6:53 مساء.

عدد ساعات الصيام في المغرب اليوم الجمعة 24-3-2023

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن عدد ساعات الصيام في المغرب اليوم الجمعة 24-3-2023، لتكون 15ساعة و25 دقيقة.