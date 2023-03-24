الإعلام الدولي يحتفي بالدراما الرمضانية للشركة المتحدة: إنتاج ضخم ومحتوى متنوع

منذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك تصدرت المسلسلات التي قاامت بانتاجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المشهد بقوة ليس في مصر فقط بل على مستوى الوطن العربي، فالقوى الناعمة هي سلاح مصر الأول منذ عقود طويلة، وكما تصدرت العديد من المسلسلات المصرية مؤشرات البحث على محرك البحث الأشهر عالميا «جوجل» واستطاعت أن تجذب المشاهد العربي بداية من عرض التترات بأصوات غنائية مميزة جدا، والكثير من التترات والأغاني التي أصبحت ترند خلال الأيام التي سبقت الشهر الفضيل.

القاهرة الإخبارية: تفاعل كبير بالوطن العربى مع مسلسلات الشركة المتحدة

وأبرز تقرير مصور لقناة «القاهرة الإخبارية»، عن الدراما المنتَجة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الأحداث السريعة في الحلقات الأولى وسط تنوع بين الموضوعات المطروحة، حيث بدايةمن المسلسل التاريخي «رسالة الإمام» للنجم خالد النبوي، و«سره الباتع» لعدد كبير من النجوم، بالإضافة إلى أعمال تناولت حقبا زمنية مختلفة مثل «سوق الكانتو» و«الكبير أوي» و«1000 حمد لله ع السلامة» و«الصفارة» و«علاقة مشروعة»، فضلا عن قضايا المرأة التي كانت حاضرة بقوة في مسلسل «حضرة العمدة».

مصطفى خاطر: كواليس العمل في مسلسل كشف مستعجل «كانت ممتعة»

وأجرت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية حوارا مع الفنان مصطفى خاطر، إن شخصيته في مسلسله الدرامي الجديد «كشف مستعجل» الذي يخوض به السباق الدرامي الرمضاني لعام 2023، تشهد تحولات درامية ونفسية عديدة.

وأوضح خاطر أن كواليس العمل كانت ممتعة: «لا بد من توجيه الشكر للشركة المنتجة الذي وفر جميع سبل النجاح للمسلسل، وطوال الوقت كنا نشعر بالراحة في أثناء التصوير، كما أن هذه ليست المرة الأولى التي أشارك فيها التمثيل مع صديقي محمد عبد الرحمن (توتا)، كما أن هنادي مهنا فنانة رائعة وستظهر في العمل بشكل مغاير تماما عن جميع الأعمال التي ظهرت فيها سابقا».

كمال أبو رية: الشركة المتحدة قامت ببناء قرية كاملة على مساحة 30 فداناً لمسلسل «عملة نادرة»

يشارك الفنان كمال أبو رية في مسلسلَي «عملة نادرة»، و«الكبير أوي 7» خلال موسم رمضان، ويقول إنه «يسعى لتنويع أدوراه».

وأكد أبو رية في حوار أجرته معه صحيفة «الشرق الأوسط»، أن «مسلسل عملة نادرة يضم عدداً من نجوم الدراما مثل نيللي كريم، وجمال سليمان، وأحمد عيد، وجومانا مراد، ومحمد لطفي، وفريدة سيف النصر، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قامت ببناء قرية كاملة على مساحة 30 فداناً، وكان هناك اهتمام شديد من صُناع المسلسل بالتفاصيل الصغيرة سواء على مستوى الملابس أو الديكورات».

سكاي نيوز تبرز الأعمال الدرامية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

عرضت شبكة «سكاي نيوز عربية» في تقرير لها مع الدخول في شهر رمضان المبارك وإنتاج كم هائل من الأعمال الدرامية التي تلتف الأسرة المصرية حولها خلال الشهر الفضيل، وفي رمضان 2023 أنتجت مصر العديد من الأعمال الدرامية التاريخية والكوميدية والاجتماعية.

من جهتها قالت شبكة «سي ان ان» الأمريكية، تركز الدراما المصرية في موسم العرض الرمضاني 2023، على قضايا المرأة، والعلاقات الاجتماعية في عدة مسلسلات، إلى جانب قصص الصعود، الكفاح، الانتقام، في حكايات يطغى الأكشن والتشويق على أحداثها، بالإضافة إلى العديد من الأعمال الكوميدية، ومعظم المسلسلات تدور حكايتها ضمن 15 حلقة.

سي إن إن: عودة للأعمال التاريخية في الدرما المصرية

تعود الأعمال التاريخية إلى قائمة العروض الرمضانية من الدراما المصرية هذا الموسم، وذلك من خلال مسلسل «رسالة الإمام»، الذي يتناول سيرة محمد بن إدريس الشافعي، بين أواخر القرن الثاني وبدايات القرن الثالث الهجري، ويضيء على فترة إقامته في مصر طلبًا للعلم.

كما يقدم مسلسل «سره الباتع» نوعاً من المقاربة التاريخية مع أحداث العصر الراهن في دراما تدور أحداثها المتخيلة بين 1798 والزمن الحالي، الذي تنطلق منه عملية البحث عن أسطورة، أو لغز «السلطان حامد»، البطل الشعبي الذي وقف في وجه الحملة الفرنسية على مصر، لتتقاطع الأحداث بين الزمنين، حدّ التطابق في بعض الأحيان.

والمسلسل مأخوذ عن قصة للأديب المصري الراحل يوسف إدريس، تأليف وإخراج خالد يوسف، وإنتاج Synergy - تامر مرسي.