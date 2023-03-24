تستعرض «الوطن» لجمهورها، مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، والذي تُجسد فيه دور «صفية الفارس» الأستاذة بالجامعة الأمريكية قبل أن تتولى منصب العمودية في قريتها «تل شبورة».

مواعيد مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

وتأتي مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، يومياً من السبت إلى الجمعة في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، عبر شبكة تليفزيون الحياة.

3 مرات إعادة.. مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة

وفي ضوء مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، سيُعرض عبر قناة الحياة 3 مرات أخرى، وهم الساعة الثانية والنصف صباحاً، والساعة العاشرة والنصف صباحا، والساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي، وقبل نحو 4 ساعات من عرض الحلقة الجديدة.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة

ونوهت شبكة تليفزيون الحياة، عن التردد الجديد، باعتبارها الناقل الحصري لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، وهو 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة وفاء عامر

ويشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، كل من سميحة أيوب، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، وأحمد بدير، وإدوارد، ووفاء عامر، ودينا، وحسام داغر وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

أحداث وقصة مسلسل حضرة العمدة

وكشفت روبي خلال أحداث الحلقات الأولى من مسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023، عن إصابتها بالتروما نتيجة الصدمة النفسية الشديدة التي تعرضت لها، بعد وفاة زوجها الشاب بشكل مفاجئ خلال ممارسة الرياضة، بعد إصابته بأزمة قلبية حادة، ما يؤثر على ممارسة عملها بشكل طبيعي، حيث تعمل كأستاذ علم نفس بالجامعة الأميركية، وذلك قبل أن تنتقل حياتها إلى قرية تل شبورة، وتتولى منصب العمودية.