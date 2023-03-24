موعد أذان الفجر في جنوب سيناء السبت 25 مارس

يتابع أهالي محافظة جنوب سيناء موعد أذان الفجر بشكل يومي لبدء يوم جديد في الصيام، وتختلف فترة الصيام من مدينة إلى أخرى بجنوب سيناء وفقا لموقعها الجغرافي.

يقول اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مديرية أوقاف جنوب سيناء بالتنسيق مع هيئة المساحة المصرية حددت كود لكل مدينة تحدد من خلالها مواقيت الصلاة.

موعد أذان الفجر.

مدينة سانت كاترين أحد أهم وأشهر المدن السياحية في العالم وهي تعتمد على السياحة كمصدر رزق للأهالي، وفقا لتصريحات المحافظ الذي أكد أن العمل مستمر بالنسبة لجبل موسي.

أذان الفجر في مدينة سانت كاترين صباح السبت 25 مارس الساعة 4:18 صباحا بفارق 4 دقائق عن طابا لأنها أول مدينة تشرق عليها الشمس في جنوب سيناء.

التجلي الأعظم

أوضح محافظ جنوب سيناء، أن العمل مستمر في مشروع التجلي الأعظم للانتهاء منه في الوقت المحدد لتصبح إضافة إلى مدينة شرم الشيخ، ويعيش العمل أجواء رمضانية وسط مدينة التجلي، وتابع أن مدينة سانت كاترين تقع علي نفس خط الطول الذي تقع عليه شرم الشيخ بالتالي فهما قريبين مني درجة الحرارة.