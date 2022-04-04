مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة جنوب سيناء.. 3 رمضان

قال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن جميع المساجد في مدن المحافظة ملتزمة بخطة وزارة الأوقاف في رمضان 2022، من حيث مواعيد فتح وإغلاق المساجد، ووقت صلاة التراويح، مؤكدا التزام مقيمي الشعائر والأئمة بأوقات الصلاة المحددة، والتي تسبق القاهرة بفترة تتراوح بين 5 إلى 7 دقائق.

مواقيت صلاة الفجر اليوم في جنوب سيناء

وقال وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إن مواقيت الصلاة في المحافظة مختلفة عن مدن ومحافظات الجمهورية، لأن الشمس تشرق في جنوب سيناء وتغرب قبل القاهرة وباقي المحافظات، لذا فإن الأذان يسبق باقي المحافظات بفارق زمني محدد.

وتعد مدينة طابا بجنوب سيناء أولى المدن التي تشرق فيها الشمس، لأنها تقع في أقصى الشرق بالنسبة بسيناء، لذا فإن صلاة الفجر اليوم الاثنين 3 من شهر رمضان في طابا الساعة 3.59 صباحا.

مواقيت الصلاة في جنوب سيناء

أوقات الصلاة في محافظة جنوب سيناء تختلف من مدينة إلى أخري بحسب اختلاف خطوط الطول، لأن المحافظة شاسعة المساحة، ومواقيت الصلاة في مدينة طابا هي:

أذان الفجر 3.59 ص.

الشروق 5.27 ص.

أذان الظهر 11.44 ص.

أذان العصر 3.15 م.

أذان المغرب 6 م.

أذان العشاء 7.19 م.

غلق وفتح المساجد

وأكد الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، أن المساجد تفتح قبل الصلاة بعشر دقائق وتُغلق عقب تأدية السنن، أما في صلاة التراويح فتكون مدتها الرسمية نصف ساعة فقط، موضحا الاتفاق مع أئمة المساجد على نظافتها والالتزام بالتباعد الاجتماعي وتنفيذ خطط الدروس الشهرية طوال الشهر الكريم.