مع بداية الساعات الأولى من ثالث أيام شهر رمضان المبارك، يبحث العديد من المواطنين من أبناء المحافظة عن موعد أذان المغرب في مطروح اليوم السبت 25-3-2023، في ظل الحرص من الأهالي على أداء الصلوات في موعدها.

وتقدم «الوطن» موعد أذان المغرب في مطروح اليوم السبت 25-3-2023 ثالث أيام رمضان في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد أذان المغرب في مطروح اليوم السبت 25-3-2023 ثالث أيام رمضان

ووفقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية من إمساكية رمضان 2023 الصادرة، فإن موعد أذان المغرب في مطروح اليوم السبت، سيكون :

- موعد اذان المغرب أول أيام رمضان، الساعة 06:25 مساء

وتسجل عدد ساعات الصيام على مدار اليوم الثالث من الشهر المعظم كالتالي:-

مدة ساعات الصوم: 14:02 ساعة.

مساجد مطروح منارة إسلامية في الشهر الكريم

في سياق متصل، قال الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن جميع المساجد على مستوى مراكز ومدن المحافظة الثمانية، هي منارة إسلامية تضيء على خلال شهر رمضان 2023، التي تزينت لاستقبال المصليين، لأداء الصلوات، الخمس من الفرائض بالإضافة إلي صلاة التراويح والندوات الدينية علي مدار الشهر المبارك.