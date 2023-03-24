ملخص الحلقة الثانية من مسلسل مذكرات زوج.. خلافات بين طارق لطفي وزوجته

يسعى الجمهور لمعرفة ملخص أحداث الحلقة الثانية من مسلسل مذكرات زوج بطولة الفنان طارق لطفي، والتي تدور في إطار كوميدي تشويقي عن العلاقات والخلافات الزوجية، وهو من المسلسلات المثيرة والمهمة، حيث يقتل طارق لطفي زوجته بسبب كثرة الخلافات.

وفي السطور التالية، تقدم «الوطن» ملخص أحداث الحلقة الثانية من مسلسل مذكرات زوج بطولة الفنان طارق لطفي.

ملخص أحداث الحلقة الثانية من مسلسل مذكرات زوج

شهد مسلسل مذكرات زوج الحلقة الثانية قتل طارق لطفي لزوجته عائشة بن أحمد انتقاما منها على كثرة الخلافات، ولكن فجأة يتبين أن طارق لطفي كان يحلم بعد أن سقط على الأرض وهو يصلح اللمبة بالمنزل.

استيقظ رؤوف الذي يجسد شخصيته طارق لطفي، ليجد أولاده وزوجته بجواره يحاولون إفاقته، كما يستيقظ طارق في مسلسل مذكرات زوج الحلقة الثانية ويتحدث مع زوجته ويطالبها بأن يعملا على إنهاء الخلافات فيما بينهما وتجديد العلاقة والسفر لأي مكان للتغيير وقضاء وقت سعيد.

ويتحدث خالد الصاوي الذي يقوم بدور طبيب نفسي في المسلسل، مع زوجته سماء إبراهيم ويدور خلاف بينهما لتخبره أنه ذكوري يحب التحكم، ثم تطالبه بالهدوء بسبب تحذير القمر وعلم الفلك لهما في علاقتهما اليوم.

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج

ويعرض مسلسل مذكرات زوج يوميا في الساعة 8:45 مساء، وتعاد الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وفي اليوم التالي الساعة 2:45 ظهرا.

تردد القناة الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

يمكن متابعة مسلسل مذكرات زوج على تردد قناة سي بي سي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

أحداث وقصة مسلسل مذكرات زوج

تدور أحداث قصة مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي حول علاقة الرجل بزوجته والخلافات التي تحدث بعد الزواج، كما أن العمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك.