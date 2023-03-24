مسلسل مذكرات زوج الحلقة الثانية.. الزواج الثاني يتسم بالاستقرار والاتفاق

تعرض حاليا الحلقة الثانية من مسلسل مذكرات زوج عبر قناة سي بي سي، وتتناول الحلقة أحداث مثيرة تدور حول مشاكل العلاقات الزوجية التي تواجه الأزواج في منتصف العمر.

تسلط حلقة اليوم من مسلسل مذكرات زوج، الضوء على الزواج الثاني في حياة الرجل والمرأة، وكونه يأتي بعد تجربة تعلم الأشخاص منها وعرف مشكلاتها لذا يحاول تفاديها في الزيجة الجديدة وذلك من خلال زيجة الدكتور طه عياد، خبير التنمية البشرية، وزيجة والد «شيرين» الذي يعيش حياة سعيدة مع زوجته التي تصغره في السن، لكن علاقته بابنته متوترة بسبب تلك الزيجة.

شيرين ما زالت ترفض زيجة والدها من فتاة تصغرها في السن

تحاول «الزوجة» التقرب من ابنة زوجها التي لا ترغب في تلك العلاقة من الأساس وتقنعها بأن تفكير والدها صحيح وتتنمي لو الأحفاد يكونوا بنفس تفكير جدهم، محاولة تغيير وجهة نظرها بأنها لم تتزوجه من أجل الميراث أو طمعا في أي شيء حيث لم ترغب في شيء من ممتلكات وأن الزيجة حدثت بالصدقة بعد علاقة صداقة نشأت بينهم.

زيجة طه عياد ولوجي تتسم بالهدوء والاتفاق

وعلى الجانب الآخر من مسلسل مذكرات زوج، فإن زيجة كل من الدكتور طه عياد من لوجي تأخذ مسارا مختلفا فهي تتسم بالهدوء والاتفاق، الذي ينفذه الطرفان منذ البداية، حيث اتفقا على عدم التفرغ لبعضها أو للمنزل، يمارس كل منهما أعماله ورغباته ويلتقيان معا لقضاء وقت سعيد حينما يقررون ذلك دون أن يلوم أحدهم الآخر على أشياء كان من المفترض أن يفعلها أو لم يفعلها لتفادي مشاكل الزواج لا سيما وأنهما تزوجا بعد أن فشل كل منهما في علاقة زواج سابقة.

زيجة رؤوف وشيرين يحل مشاكلها استشاري علاقات زوجية

في سياق آخر يحاول «رؤوف» حل مشاكل علاقته الزوجية مع «شيرين» عن طريق التوجه لاستشاري علاقات زوجية، لمحاولة تقليل الخلافات بينهما.

أحداث ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج الحلقة الثانية

مسلسل مذكرات زوج مكون من 15 حلقة، ومأخوذ عن رواية للكاتب الكبير الراحل أحمد بهجت، بطولة طارق لطفي وعائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، وعمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فرح يوسف، وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، وسيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج ﺑطوﻟﺔ طارق لطفي

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول المشكلات الزوجية في منتصف العمر، إذ يجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من خلافات زوجية، ويكتشف في منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد فيحاول تغيير نمط حياته ويضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته.